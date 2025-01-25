Вадим Красносельский пожаловался в ООН - почему

Самопровозглашенный лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский. Фото иллюстративное: росСМИ

Лидер самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский обратился к Генсеку и Председателю Совета Безопасности ООН по решению топливно-энергетического кризиса. Он просит не допустить гуманитарной катастрофы в регионе.

Об этом сообщает издание infotag.md.

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Обращение Красносельского

Письмо политика составляло четыре страницы. В нем "президент" непризнанной республики возложил вину блокировать поставки газа в регион на руководство Молдовы. Кроме Организации объединенных наций, он также обратился к лидерам США, Украины, РФ, стран ЕС, главе Европейской комиссии, представителям участников международного формата "5+2" и Международного Комитета Красного Креста.

Причины топливно-энергетического кризиса

Уже более трех недель жители так называемого Приднестровья обходятся без газа и с постоянными отключениями света. Дело в том, что контракт между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому топливо поставлялось в непризнанную республику по украинской газотранспортной системе, завершился 1 января этого года. Однако Россия не захотела поставлять газ альтернативным путем через Турцию. Все предложения со стороны Молдовы помочь в приобретении голубого топлива на Европейских биржах Тирасполем были отклонены. Впрочем, как и предложение Украины по поставкам угля для Молдавской ГРЭС.

Сейчас Приднестровские власти заявили, что есть соглашение с Москвой о поставках гуманитарного газа для региона, однако механизма как именно он будет доставляться, так и нет. В сложившейся ситуации Вадим Красносельский обвиняет Кишинев, при этом официальные власти отвергают все обвинения в свой адрес, уверяя, что не планируют блокирование голубого топлива для левого берега Днестра.

Напомним, с 1 января 2025 года завершился контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Таким образом, российский газ больше не проходит по украинской газотранспортной системе в ПМР. Также мы писали, что в России пригрозили Молдове войной. Напасть обещают в случае обострения ситуации вокруг Приднестровья.