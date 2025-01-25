Лавров погрожує Молдові через Придністров'я

РФ погрожує Молдові війною. Фото ілюстративне: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову заявив про можливість озброєного втручання у Молдову. Він пригрозив "адекватною реакцією" на дії Кишинева у разі загострення ситуації навколо Придністров'я.

Про це повідомляє молдавське видання.nordnews.md.

Читайте також:

Росія погрожує Молдові

Лавров підкреслив, що Росія готова "захищати своїх громадян, миротворчий контингент та військовослужбовців" у регіоні. Також у своєму зверненні він згадав і склади в Ковбасній.

"Ми хочемо застерегти "гарячі голови" у Кишиневі від спроб використати енергетичну кризу для силового розв'язання придністровського питання. Росія адекватно реагуватиме на будь-які провокації та забезпечить захист своїх громадян і військових складів у Ковбасній", — заявив Лавров.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото ілюстративне: УНІАН

Окрім цього, Лавров вважає, що Росія відіграє "вирішальну роль у забезпеченні миру" в регіоні, зазначивши "професійність" своїх миротворців у невизнаній ПМР.

Причина заяви Лаврова

Зазначимо, ці заяви пролунали на тлі закликів президента Молдови Майї Санду та прем'єр-міністра Доріна Речана до виведення російських військ з території країни. Кишинів наголошує, що присутність російських військових є незаконною і заважає довгостроковому вирішенню кризи у Придністров'ї.

Нагадаємо, невизнане Придністровʼя платитиме за доставку газу Молдові. Також ми писали, що президентка Молдови Майя Санду сьогодні прибуде з візитом до Києва.