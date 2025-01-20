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Невизнане Придністровʼя платитиме за доставку газу Молдові

20 січня 2025 13:59
Рвачова Анастасія - редактор
Придністровʼя купуватиме газ у Молдови: деталі
Газовик закручує вентиль. Фото: Europe Russia Natural Gas Explainer
Рвачова Анастасія - редактор

Невизнана Придністровська Молдавська республіка (ПМРпогодилася на постачання газу через молдовську держкомпанію "Молдовагаз" і запевнила, що регіон готовий платити за нього. Це стало новим кроком у відносинах між Придністров'ям та Молдовою на фоні енергетичних труднощів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив ватажок невизнаної республіки Вадим Красносельський

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18 січня 2025 року "Тираспольтрансгаз" надіслав офіційне звернення до Кишинева щодо постачання газу через молдовську держкомпанію "Молдовагаз". Лідер так званої  ПМР заявив, що регіон готовий отримувати газ таким чином, аби забезпечити теплом та електроенергією житлові приміщення і соціальну інфраструктуру.

"Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб вся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла і електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щоб газ Придністров'ю постачали", — розповів Вадим Красносельський.

Він також запевнив, що Тирасполь гарантує оплату доставки. Проте наразі невідомо, скільки це коштуватиме невизнаній республіці. Крім того, раніше регіон намагався укласти контракт з іншою, неназваною компанією, однак це наштовхнулося на опір з боку молдовської влади та "Молдовагазу".

Нагадаємо, енергетична криза у Придністров'ї почалася після припинення транзиту російського газу через Україну.

Також ми писали, що РФ може використати кризу у Придністровʼї для нападу на Молдову. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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