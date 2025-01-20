Приднестровье будет покупать газ у Молдовы: детали

Газовик закручивает вентиль. Фото: Europe Russia Natural Gas Explainer

Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) согласилась на поставки газа через молдавскую госкомпанию "Молдовагаз" и заверила, что регион готов платить за него. Это стало новым шагом в отношениях между Приднестровьем и Молдовой на фоне энергетических трудностей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главарь непризнанной республики Вадим Красносельский.

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18 января 2025 года "Тираспольтрансгаз" направил официальное обращение в Кишинев относительно поставок газа через молдавскую госкомпанию "Молдовагаз". Лидер так называемой ПМР заявил, что регион готов получать газ таким образом, чтобы обеспечить теплом и электроэнергией жилые помещения и социальную инфраструктуру.

"Для того, чтобы как можно быстрее тепло доходило до домов людей, чтобы они получили газ и нормальную электроэнергию в свои жилые помещения, и чтобы вся социальная инфраструктура также получала выгоду от тепла и электроэнергии, я согласился с предложениями руководства Молдовы, начиная с президента, чтобы газ Приднестровью поставляли", — рассказал Вадим Красносельский.

Он также заверил, что Тирасполь гарантирует оплату доставки. Однако пока неизвестно, сколько это будет стоить непризнанной республике. Кроме того, ранее регион пытался заключить контракт с другой, неназванной компанией, однако это натолкнулось на сопротивление со стороны молдавских властей и "Молдовагаза".

Напомним, энергетический кризис в Приднестровье начался после прекращения транзита российского газа через Украину.

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