РФ хоче використати ситуацію у Придністров'ї для нападу на Молдову

Росія провокує конфлікт навколо Придністров'я. Фото: ілюстративне/росЗМІ

Кремль намагається використати енергетичну кризу у невизнаному Придністров'ї, щоби виправдати майбутню агресію проти Молдови. Саме тому проросійське керівництво регіону відмовляється від пропозицій допомоги з боку Кишинева та Києва.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Днями помічник російського президента Микола Патрушев вкотре звинуватив у придністровській кризі владу РМ. За його словами, буцімто "антиросійська політика" Кишинева може призвести до того, що "Молдова або стане частиною іншої держави, або взагалі припинить своє існування".

Американські аналітики також нагадали, що Тирасполь відмовляється від пропозицій допомоги з боку України та Молдови, тим самим свідомо поглиблюючи кризу.

"Росія давно говорила про необхідність захисту своїх "співвітчизників за кордоном" для виправдання своєї агресії проти України. Заяви Патрушева свідчать, що Кремль створює умови для використання штучно створеної газової кризи в Молдові, щоб обґрунтувати потенціальну майбутню російську агресію проти Молдови", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, енергетична криза у Придністров'ї почалася після припинення транзиту російського газу через Україну. У невизнаній республіці зупинилися промислові підприємства. Росіяни буцімто обіцяли постачати паливо до ПМР, але ані строки, ані маршрут поставок невідомі. Україна своєю чергою назвала транзит неприпустимим.