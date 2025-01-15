РФ обіцяє допомогти Придністров'ю з газом, але не каже як

Самопроголошений президент Придністров'я Вадим Красносельський на фоні прапора РФ. Фото: придністровські ЗМІ

Російський "Газпром" обіцяє відновити постачання газу до невизнаної Придністровської молдавської республіки. Але не називає ані точної дати, ані маршруту поставок.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Що говорять у ПМР

Так званий президент Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що вже "найближчим часом" росіяни відновлять постачання.

"Газ буде поставлятися у вигляді гуманітарної допомоги для тепло- і електрогенеруючих підприємств регіону, а також промислових підприємств", — говорить він.

Водночас Красносельський не зміг пояснити, як само і коли "Газпром" постачатиме газ.

Що говорять в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю виданню "Європейська правда" назвав транзит російського газу до ПМР неприпустимим.

"Я вважаю, що транзит російського газу взагалі неприпустимий. Але зараз ми говоримо про можливість допомоги придністровському регіону спільними діями України та ЄС. Ось це на порядку денному", — заявив посадовець.

Нагадаємо, в Придністров'ї після зупинки транзиту російського газу через Україну перестали працювати промислові підприємства. Влада оголосила надзвичайний стан і ввела віялові відключення світла. Мешканцям планують відключити воду й радять грітися дровами.

Раніше ми повідомляли, що самопроголошена влада ПМР боїться приймати допомогу від Молдови, України або Євросоюзу, адже це може підірвати її авторитет. Також в Одеській ОВА заявили, що готові прийняти біженців з Придністров'я.