Одеса може прийняти біженців з Придністров'я, які умови

На Одещину можуть приїхати біженці з Придністров'я. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел

Через енергетичну кризу у Придністров'ї можливий наплив біженців з невизнаної "республіки" до Одещини. Регіон готовий їх приймати, але не всіх.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Кого не чекають

Очільник області наголосив, що тих людей, у яких є тільки паспорт "ПМР", не пропустять на кордоні, але приймати громадян України та Молдови, що проживають у Придністров'ї, Одещина готова.

"Одеса ніколи нікому не відмовляла. Ми всіх раді бачити. Якщо вони хочуть до нас приїхати — ми їх чекаємо", — сказав Олег Кіпер.

За його словами, головне — щоби біженці не виявилися агентами іноземних розвідок. Але за цим уважно стежитимуть правоохоронні органи.

Олег Кіпер також нагадав, що сам народився на кордоні з Придністров'ям і багато спілкується з людьми звідти.

"На початку війни багато хто з них телефонував і говорив, що ви там воюєте, нехай Росія прийде й ми разом всі об'єднаємося. Ну от, нехай вони бачать, що таке Росія і як вона "своїх не кидає", — розповів він.

Криза у Придністров'ї

Зазначимо, що після зупинки транзиту російського газу через Україну у невизнаній "Придністровській молдавській республіці" оголосили надзвичайний стан. Промислові підприємства зупинилися, введені віялові відключення світла.

Місцева влада попередила про можливе відключення води й закликала мешканців грітися дровами.