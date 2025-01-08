Одесса может принять беженцев из Приднестровья, какие условия

В Одесскую область могут приехать беженцы из Приднестровья. Фото: иллюстративное/из открытых источников

Из-за энергетического кризиса в Приднестровье возможен наплыв беженцев из непризнанной "республики" в Одесскую область. Регион готов их принимать, но не всех.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Глава области подчеркнул, что тех людей, у которых есть только паспорт "ПМР", не пропустят на границе, но принимать граждан Украины и Молдовы, проживающих в Приднестровье, Одесская область готова.

"Одесса никогда никому не отказывала. Мы всех рады видеть. Если они хотят к нам приехать — мы их ждем", — сказал Олег Кипер.

По его словам, главное — чтобы беженцы не оказались агентами иностранных разведок. Но за этим внимательно будут следить правоохранительные органы.

Олег Кипер также напомнил, что сам родился на границе с Приднестровьем и много общается с людьми оттуда.

"В начале войны многие из них звонили и говорили, что вы там воюете, пусть Россия придет и мы вместе все объединимся. Ну вот, пусть они видят, что такое Россия и как она "своих не бросает", — рассказал он.

Кризис в Приднестровье

Отметим, что после остановки транзита российского газа через Украину в непризнанной "Приднестровской молдавской республике" объявили чрезвычайное положение. Промышленные предприятия остановились, введены веерные отключения света.

Местные власти предупредили о возможном отключении воды и призвали жителей греться дровами.