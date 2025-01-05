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У Придністров’ї планують відключити воду людям

5 січня 2025 16:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Газова криза в Придністров’ї — є ризик відключення води
Окуповане Росією місто Тирасполь. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У самопроголошеному Придністров’ї влада попередила про ризик припинення водопостачання. Основна причина брак газу для роботи електростанцій. Ситуація у регіоні загострюється щодня.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Видання пише, що віялові відключення електроенергії можуть спричинити проблеми з водопостачанням, ба більше, його можуть і зовсім відключити. За інформацією місцевих ЗМІ уже вчора вода пропадала на верхніх поверхах багатоповерхових будинків у Тирасполі та Бендерах.

Причиною цього є зменшення тиску у водопровідній мережі, викликане відсутністю електроенергії. Своєю чергою електрика в ПМР залежить від газу, на якому працює Молдавська ГРЕС та Дубоссарська ГЕС.

У ПМР немає газу

Зазначимо, що після того, як Україна 1 січня 2025 року офіційно припинила транспортування російського газу до Придністров’я, запаси там значно скоротилися. Так званий лідер анклаву Вадим Красносельський повідомив, що через перевантаження в енергомережі доводиться відключати додаткові об’єкти. Сьогодні внаслідок таких дій майже п'ять тисяч споживачів залишилися без світла. На електромережах за добу сталася 121 аварія.

У Придністров’ї збираються відключити воду людям - фото 1
Повідомлення самопроголошеного президента. Фото: скриншот

Додамо, що попри пропозицію Кишинева закуповувати газ у Європі, керівництво Придністров’я продовжує покладати надії на відновлення постачання російського газу через Газпром. Наразі мешканцям ПМР місцева влада порекомендувала обігріватися дровами

Нагадаємо, на Одещині з'явилися ретранслятори для протидії російській пропаганді на кордоні з невизнаною ПМР. Також ми писали, що відомий український благодійник заявив, що Молдова має повернути контроль над територією невизнаної "Придністровської молдавської республіки".

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