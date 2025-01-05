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В Приднестровье планируют отключить воду людям

5 января 2025 16:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Газовый кризис в Приднестровье - есть риск отключения воды
Оккупированный Россией город Тирасполь. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В самопровозглашенном Приднестровье власти предупредили о риске прекращения водоснабжения. Основная причина нехватка газа для работы электростанций. Ситуация в регионе обостряется с каждым днем.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Издание пишет, что веерные отключения электроэнергии могут повлечь проблемы с водоснабжением, более того, его могут и вовсе отключить. По информации местных СМИ уже вчера вода пропадала на верхних этажах многоэтажных домов в Тирасполе и Бендерах.

Причиной этого является уменьшение давления в водопроводной сети, вызванное отсутствием электроэнергии. В свою очередь электричество в ПМР зависит от газа, на котором работает Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС.

В ПМР нет газа

Отметим, что после того, как Украина 1 января 2025 года официально прекратила транспортировку российского газа в Приднестровье, запасы там значительно сократились. Так называемый лидер анклава Вадим Красносельский сообщил, что из-за перегрузки в энергосети приходится отключать дополнительные объекты. Сегодня в результате таких действий почти пять тысяч потребителей остались без света. На электросетях за сутки произошла 121 авария.

В Приднестровье собираются отключить воду людям - фото 1
Сообщение самопровозглашенного президента. Фото: скриншот

Добавим, что несмотря на предложение Кишинева закупать газ в Европе, руководство Приднестровья продолжает возлагать надежды на возобновление поставок российского газа через Газпром. Сейчас жителям ПМР местные власти порекомендовали обогреваться дровами.

Напомним, в Одесской области появились ретрансляторы для противодействия российской пропаганде на границе с непризнанной ПМР. Также мы писали, что известный украинский благотворитель заявил, что Молдова должна вернуть контроль над территорией непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

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