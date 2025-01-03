Молдова має повернути собі Придністров'я, думка Тараса Чмута

Час повертати — в Україні зробили гучну заяву щодо Придністров'я
Молдова має повернути контроль над територією невизнаної "Придністровської молдавської республіки". Це піде на користь Україні також, адже ліквідує проросійський анклав біля її кордонів.
Про це заявив у соцмережі Х очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.
Залатати "чорну діру"
На думку волонтера, для ліквідації так званої "ПМР" слід роззброїти місцеві збройні формування, а також вивести з території російські підрозділи.
"Роззброєння місцевих "збройних сил" та "міліції", виведення ~ 200 російських кадрових військових та завершення історії цієї "чорної діри" в Європі та на нашому кордоні", — написав Тарас Чмут.
Війська РФ у Придністров'ї
На території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" діє Оперативна група російських військ. Вона є спадкоємицею 14-ї армії РФ, що брала участь у воєнному конфлікті 1992 року. Як повідомляли українські ЗМІ, група налічує 1,5 тис. кадрових військових, до 100 одиниць бронетехніки, а також близько десятка гелікоптерів Мі-24 та Мі-8.
Нагадаємо, у Кишиневі спростували заяви російської розвідки про те, що Молдова буцімто готує військову операцію у невизнаній "Придністровській молдавській республіці". Країна, як і раніше, виступає за мирне врегулювання конфлікту. Також ми повідомляли, що на долю Придністров'я, на думку експертів, вплинуть перемовини між Україною та РФ.
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