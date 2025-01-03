Молдова має повернути собі Придністров'я, думка Тараса Чмута

В Україні вважають, що Молдова має повернути контроль над ПМР. Фото: ілюстративне/24 канал

Молдова має повернути контроль над територією невизнаної "Придністровської молдавської республіки". Це піде на користь Україні також, адже ліквідує проросійський анклав біля її кордонів.

Про це заявив у соцмережі Х очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Читайте також:

Пост Тараса Чмута. Фото: скриншот

Залатати "чорну діру"

На думку волонтера, для ліквідації так званої "ПМР" слід роззброїти місцеві збройні формування, а також вивести з території російські підрозділи.

"Роззброєння місцевих "збройних сил" та "міліції", виведення ~ 200 російських кадрових військових та завершення історії цієї "чорної діри" в Європі та на нашому кордоні", — написав Тарас Чмут.

Війська РФ у Придністров'ї

На території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" діє Оперативна група російських військ. Вона є спадкоємицею 14-ї армії РФ, що брала участь у воєнному конфлікті 1992 року. Як повідомляли українські ЗМІ, група налічує 1,5 тис. кадрових військових, до 100 одиниць бронетехніки, а також близько десятка гелікоптерів Мі-24 та Мі-8.

Нагадаємо, у Кишиневі спростували заяви російської розвідки про те, що Молдова буцімто готує військову операцію у невизнаній "Придністровській молдавській республіці". Країна, як і раніше, виступає за мирне врегулювання конфлікту. Також ми повідомляли, що на долю Придністров'я, на думку експертів, вплинуть перемовини між Україною та РФ.