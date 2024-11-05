Україна може вимагати виведення військ РФ з Придністров'я

Російські військові у Придністров'ї. Фото: росЗМІ

Молдова має наполягати, щоби до порядку денного майбутніх мирних перемовин між Україною та Росією був включений пункт про виведення військ РФ з Придністров'я. Такий варіант розглядається у Києві та Кишиневі.

Про це повідомляє видання Podul.md.

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Необхідний пункт

За даними джерел видання в українському МЗС, Київ підтримає ініціативу включення до порядку денного перемовин вимоги негайного виведення російських військ з лівого берега Дністра. Адже вони становлять небезпеку як для України, так і для Молдови. Про це, зокрема, говорив очільник українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга під час візиту до Кишинева у вересні.

Своєю чергою, в Бюро політик з реінтеграції Молдови вважають, що зараз питання виведення військ РФ, трансформації миротворчої місії та ліквідації складу боєприпасів у селі Ковбасна не є предметом перемовин між Кишиневом і Тирасполем.

"Ці питання належать до перемовин і зобов'язанням, досягнутим через політичні, дипломатичні й міжнародні канали зв'язку (двосторонні та багатосторонні) за участі осіб, які ухвалюють рішення на високому рівні", — зазначив голова Бюро Алін Гвідіані.

Водночас він зауважив, що такі рішення мають ухвалюватися з гарантіями безпеки Молдови та її сусідів.

Війська РФ у Придністров'ї

На території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" діє Оперативна група російських військ. Вона є спадкоємицею 14-ї армії РФ, що брала участь у воєнному конфлікті 1992 року. Як повідомляли українські ЗМІ, група налічує 1,5 тис. кадрових військових, до 100 одиниць бронетехніки, а також близько десятка гелікоптерів Мі-24 та Мі-8.

Раніше ми повідомляли, що Молдова готова повернути Придністровський регіон лише мирним шляхом без застосування сили. Також ми писали, що Росія намагається знову педалювати питання статусу ПМР.