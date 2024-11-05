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Долю Придністров'я визначать перемовини між Україною та РФ

5 листопада 2024 16:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Україна може вимагати виведення військ РФ з Придністров'я
Російські військові у Придністров'ї. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Молдова має наполягати, щоби до порядку денного майбутніх мирних перемовин між Україною та Росією був включений пункт про виведення військ РФ з Придністров'я. Такий варіант розглядається у Києві та Кишиневі.  

Про це повідомляє видання Podul.md.

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За даними джерел видання в українському МЗС, Київ підтримає ініціативу включення до порядку денного перемовин вимоги негайного виведення російських військ з лівого берега Дністра. Адже вони становлять небезпеку як для України, так і для Молдови. Про це, зокрема, говорив очільник українського дипломатичного відомства Андрій Сибіга під час візиту до Кишинева у вересні. 

Своєю чергою, в Бюро політик з реінтеграції Молдови вважають, що зараз питання виведення військ РФ, трансформації миротворчої місії та ліквідації складу боєприпасів у селі Ковбасна не є предметом перемовин між Кишиневом і Тирасполем.

"Ці питання належать до перемовин і зобов'язанням, досягнутим через політичні, дипломатичні й міжнародні канали зв'язку (двосторонні та багатосторонні) за участі осіб, які ухвалюють рішення на високому рівні", — зазначив голова Бюро Алін Гвідіані. 

Водночас він зауважив, що такі рішення мають ухвалюватися з гарантіями безпеки Молдови та її сусідів. 

Війська РФ у Придністров'ї

На території невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" діє Оперативна група російських військ. Вона є спадкоємицею 14-ї армії РФ, що брала участь у воєнному конфлікті 1992 року. Як повідомляли українські ЗМІ, група налічує 1,5 тис. кадрових військових, до 100 одиниць бронетехніки, а також близько десятка гелікоптерів Мі-24 та Мі-8.

Раніше ми повідомляли, що Молдова готова повернути Придністровський регіон лише мирним шляхом без застосування сили. Також ми писали, що Росія намагається знову педалювати питання статусу ПМР.

російські війська росіяни Одеська область Молдова Придністров'я

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