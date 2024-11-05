Украина может потребовать вывода войск РФ из Приднестровья

Судьбу Приднестровья определят переговоры между Украиной и РФ
Молдова должна настаивать, чтобы в повестку дня предстоящих мирных переговоров между Украиной и Россией был включен пункт о выводе войск РФ из Приднестровья. Такой вариант рассматривается в Киеве и Кишиневе.
Об этом сообщает издание Podul.md.
Необходимый пункт
По данным источников издания в украинском МИДе, Киев поддержит инициативу включения в повестку дня переговоров требования немедленного вывода российских войск с левого берега Днестра. Ведь они представляют опасность как для Украины, так и для Молдовы. Об этом, в частности, говорил глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига во время визита в Кишинев в сентябре.
В свою очередь, в Бюро политик по реинтеграции Молдовы считают, что сейчас вопрос вывода войск РФ, трансформации миротворческой миссии и ликвидации состава боеприпасов в селе Колбасная не является предметом переговоров между Кишиневом и Тирасполем.
"Эти вопросы относятся к переговорам и обязательствам, достигнутым через политические, дипломатические и международные каналы связи (двусторонние и многосторонние) с участием лиц, принимающих решение на высоком уровне", — отметил председатель Бюро Алин Гвидиани.
В то же время, он отметил, что такие решения должны приниматься с гарантиями безопасности Молдовы и ее соседей.
Войска РФ в Приднестровье
На территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" действует Оперативная группа российских войск. Она является наследницей 14-й армии РФ, участвовавшей в военном конфликте 1992 года. Как сообщали украинские СМИ, группа насчитывает 1,5 тыс. кадровых военных, до 100 единиц бронетехники, а также около десятка вертолетов Ми-24 и Ми-8.
Ранее мы сообщали, что Молдова готова вернуть Приднестровский регион мирным путем без применения силы. Также мы писали, что Россия пытается снова педалировать вопрос о статусе ПМР.
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