У Молдові розповіли, чи готують військову операцію у Придністров'ї

Кордон ПМР. Фото: соцмережі

У Кишиневі спростували заяви російської розвідки про те, що Молдова буцімто готує військову операцію у невизнаній "Придністровській молдавській республіці". Країна, як і раніше, виступає за мирне врегулювання конфлікту.

Про це заявив керівник адміністрації Республіки Молдова Адріан Белуцел.

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Повідомлення Адріана Белуцела. Фото: скриншот

Що говорять у Кишиневі

За словами посадовця, у мережі ширится фейк про те, що влада Молдови нібито готує військове вторгнення до Придністров'я. Це серйозна та небезпечна дезінформація, покликана посіяти паніку та недовіру у суспільстві.

"Ми повторюємо, що Кишинів залишається твердо відданим мирному врегулюванню конфлікту без винятку. Важливим кроком для вирішення конфлікту є повне і беззастережне виведення російських військ, які незаконно дислокуються на суверенній території Республіки Молдова", — заявив Адріан Белуцел.

Безпідставні обвинувачення

Також керівник адміністрації президента зазначив, що обвинувачення Кишинева або Києва в енергетичній ситуації в регіоні є маніпулятивними і брехливими. Проблеми з постачанням газу, за його словами, пов'язані виключно з відмовою російського "Газпрому" виконувати свої зобов'язання, а не з діями урядів України чи Молдови.

"Уряд інтенсивно працює над рішеннями для підтримки громадян, які постраждали від кризи, незалежно від регіону. Весь народ Республіки Молдова є нашими громадянами і буде підтриманий у ці важкі моменти", — сказав Адріан Белуцел.

Зазначимо, що інформацію про те, що Молдова готується силою захопити одну з придністровських електростанцій, поширила російська служба внутрішньої розвідки.

Нагадаємо, у Молдові вводять надзвичайний стан на 60 днів, починаючи з 16 грудня. Влада чекає провокацій з Придністров'я за допомогою РФ через очікуване припинення постачання російського газу з 1 січня.

Також ми повідомляли, що Молдова має наполягати, щоб до порядку денного майбутніх мирних перемовин між Україною та Росією був включений пункт про виведення військ РФ з Придністров'я. Такий варіант розглядається у Києві та Кишиневі.