В Молдове рассказали, готовят ли военную операцию в Приднестровье

Граница ПМР. Фото: соцсети

В Кишиневе опровергли заявления российской разведки о том, что Молдова готовит военную операцию в непризнанной "Приднестровской молдавской республике". Страна по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта.

Об этом заявил руководитель администрации Республики Молдова Адриан Белуцел.

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Сообщение Адриана Белуцело. Фото: скриншот

Что говорят в Кишиневе

По словам чиновника, в сети ширится фейк, что власти Молдовы якобы готовят военное вторжение в Приднестровье. Это серьезная и опасная дезинформация, призванная посеять панику и недоверие в обществе.

"Мы повторяем, что Кишинев остается твердо преданным мирному урегулированию конфликта без исключения. Важным шагом для разрешения конфликта является полный и безоговорочный вывод российских войск, незаконно дислоцирующихся на суверенной территории Республики Молдова", — заявил Адриан Белуцел.

Безосновательные обвинения

Также руководитель администрации президента отметил, что обвинения Кишинева или Киева в энергетической ситуации в регионе манипулятивны и лживы. Проблемы со снабжением газа, по его словам, связаны исключительно с отказом российского "Газпрома" выполнять свои обязательства, а не с действиями правительств Украины или Молдовы.

"Правительство интенсивно работает над решениями для поддержки пострадавших от кризиса граждан независимо от региона. Весь народ Республики Молдова является нашими гражданами и будет поддержан в эти трудные моменты", — сказал Адриан Белуцел.

Отметим, что информацию, якобы Молдова готовится силой захватить одну из приднестровских электростанций, распространила российская служба внутренней разведки.

Напомним, в Молдове вводится чрезвычайное положение на 60 дней, начиная с 16 декабря. Власти ждут провокаций из Приднестровья с помощью РФ из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа с 1 января.

Также мы сообщали, что Молдова должна настаивать на том, чтобы в повестку дня предстоящих мирных переговоров между Украиной и Россией был включен пункт о выводе войск РФ из Приднестровья. Такой вариант рассматривается в Киеве и Кишиневе.