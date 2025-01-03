Молдова должна вернуть себе Приднестровье, мнение Тараса Чмута

Пора возвращать — в Украине сделали громкое заявление по ПМР
Молдова должна вернуть контроль над территорией непризнанной "Приднестровской молдавской республики". Это пойдет на пользу Украине также, так как ликвидирует пророссийский анклав у ее границ.
Об этом заявил в соцсети Х глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
Залатать "черную дыру"
По мнению волонтера, для ликвидации так называемой "ПМР" следует разоружить местные вооруженные формирования, а также вывести с территории российские подразделения.
"Разоружение местных "вооруженных сил" и "милиции", вывод ~ 200 российских кадровых военных и завершение истории этой "черной дыры" в Европе и на нашей границе", — написал Тарас Чмут.
Военные РФ в Приднестровье
На территории непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" действует Оперативная группа российских войск. Она является наследницей 14-й армии РФ, участвовавшей в военном конфликте 1992 года. Как сообщали украинские СМИ, группа насчитывает 1,5 тыс. кадровых военных, до 100 единиц бронетехники, а также около десятка вертолетов Ми-24 и Ми-8.
Напомним, в Кишиневе опровергли заявления российской разведки, что Молдова якобы готовит военную операцию в непризнанной "Приднестровской молдавской республике". Страна по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта. Также мы сообщали, что на судьбу Приднестровья, по мнению экспертов, влияют переговоры между Украиной и РФ.
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