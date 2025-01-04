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Президент невизнаної ПМР рекомендує мешканцям грітися дровами

4 січня 2025 11:36
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Придністров’я залишилося без газу: невизнана влада радить грітися дровами
Стелла в невизнаному Придністров'ї. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Влада невизнаного Придністров’я закликає мешканців обігрівати свої домівки дровами або електрообігрівачами. У регіоні вже запроваджено віялові відключення електрики через перевантаження мереж.

Такі поради мешканцям у своєму Telegram-каналі надав президент невизнаної ПМР Вадим Красносельський. 

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Повідомлення президента невизнаної ПМР. Фото: скриншот

Придністров’я без газу

Зазначимо, що з 1 січня невизнана ПМР залишилась без російського газу. Зараз у регіоні десятки тисяч домогосподарств без тепла та зупинились заводи. У відповідь Красносельський порадив  мешканцям використовувати печі для опалення та електрообігрівачі.

"У багатьох приватних будинках, особливо у сільській місцевості, збережено печі, їх розконсервували та затопили. На щастя, наш край багатий на деревину. Запаси поки що є", — написав він.

В ПМР ввели відключення світла

Втім вчора увечері в Придністров'ї уже ввели віялові відключення світла, через те, що електромережі не витримують навантаження. Також відомо, що Дністровська ДРЕС працює на мазуті та вугіллі, проте запаси цих ресурсів можуть вичерпатися до кінця зими.

Нагадаємо, відомий український благодійник заявив, що Молдова має повернути контроль над територією невизнаної "Придністровської молдавської республіки". Також ми писали, що в ПМР ввели надзвичайний стан.

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