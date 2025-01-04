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Президент непризнанной ПМР рекомендует жителям греться дровами

4 января 2025 11:36
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Приднестровье осталось без газа: непризнанные власти советуют греться дровами
Стелла в непризнанном Приднестровье. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Власти непризнанного Приднестровья призывают жителей обогревать свои дома дровами или электрообогревателями. В регионе уже введены веерные отключения электричества из-за перегрузки сетей.

Такие советы жителям в своем Telegram-канале предоставил президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

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Сообщение президента непризнанной ПМР. Фото: скриншот

Приднестровье без газа

Отметим, что с 1 января непризнанная ПМР осталась без российского газа. Сейчас в регионе десятки тысяч домохозяйств без тепла и остановились заводы. В ответ Красносельский посоветовал жителям использовать печи для отопления и электрообогреватели.

"Во многих частных домах, особенно в сельской местности, сохранены печи, их расконсервировали и затопили. К счастью, наш край богат древесиной. Запасы пока есть", — написал он.

В ПМР ввели отключение света

Впрочем вчера вечером в Приднестровье уже ввели веерные отключения света, так как электросети не выдерживают нагрузки. Также известно, что Днестровская ГРЭС работает на мазуте и угле, однако запасы этих ресурсов могут иссякнуть до конца зимы.

Напомним, известный украинский благотворитель заявил, что Молдова должна вернуть контроль над территорией непризнанной "Приднестровской молдавской республики". Также мы писали, что в ПМР ввели Чрезвычайное положение.

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