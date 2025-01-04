На Одещині заблокували ворожі сигнали з ПМР

Супутникова тарілка на даху будинку. Фото ілюстративне: pixabay

На Одещині з'явились ретранслятори для протидії російській пропаганді на кордоні з невизнаним Придністров’ям. Побудовані вежі вже перекривають ворожі сигнали та поширюють українські.

Про це у коментарі "Суспільному" заявив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За словами Кіпера, Одеська обласна військова адміністрація активно працює над посиленням інформаційної безпеки на кордоні з так званою Придністровською Молдавською Республікою. У червні цього року була анонсована ініціатива з тестування ретрансляторів для блокування російської пропаганди. Як зазначив Олег Кіпер, це критично важливо для захисту південних регіонів України.

"Це всі населені пункти біля Придністровського сегмента, а це близько 400 кілометрів кордону. Російські ретранслятори поширювали сигнали на відстань 40-50, а то й 100 кілометрів по нашій території. Ми звернулися до Держспецзв’язку, щоб припинити цю пропаганду, яка є одним із видів зброї", — пояснив Кіпер.

За його словами, вже побудовані вежі, і фахівці Держспецзв’язку продовжують працювати над проєктом, щоб повністю перекрити російські канали та надати доступ до українських.

Російська пропаганда на Одещині

Олег Кіпер також зазначив, що російська пропаганда досі має вплив на жителів півдня Одещини. А Росія намагається переконати всіх, що "Одеса — це російське місто".

"Вона і зараз впливає. Це один із напрямків війни. ЗМІ — це потужна зброя, яку Росія використовує максимально. 30 років незалежності імперія нав’язувала свої наративи, і навіть зараз вони намагаються переконати світ, що Одеса — це російське місто", — сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, влада невизнаного Придністров’я порадила мешканцям анклаву обігрівати свої домівки дровами. Також Олег Кіпер висловився щодо дискусій навколо перейменувань, і заявив, що не проти повернення історичних назв вулицям.