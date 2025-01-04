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Одесчина блокирует российскую пропаганду у границы с ПМР

4 января 2025 14:10
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области заблокировали вражеские сигналы из ПМР
Спутниковая тарелка на крыше дома. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесщине появились ретрансляторы для противодействия российской пропаганде на границе с непризнанным Приднестровьем. Построенные башни уже перекрывают вражеские сигналы и распространяют украинские.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По словам Кипера, Одесская областная военная администрация активно работает над усилением информационной безопасности на границе с так называемой Приднестровской Молдавской Республикой. В июне этого года была анонсирована инициатива по тестированию ретрансляторов для блокировки российской пропаганды. Как отметил Олег Кипер, это критически важно для защиты южных регионов Украины.

"Это все населенные пункты возле Приднестровского сегмента, а это около 400 километров границы. Российские ретрансляторы распространяли сигналы на расстояние 40-50, а то и 100 километров по нашей территории. Мы обратились к Госспецсвязи, чтобы прекратить эту пропаганду, которая является одним из видов оружия", — объяснил Кипер.

По его словам, уже построены башни, и специалисты Госспецсвязи продолжают работать над проектом, чтобы полностью перекрыть российские каналы и предоставить доступ к украинским.

Российская пропаганда на Одесчине

Олег Кипер также отметил, что российская пропаганда до сих пор имеет влияние на жителей юга Одесской области. А Россия пытается убедить всех, что "Одесса — это российский город".

"Она и сейчас влияет. Это одно из направлений войны. СМИ - это мощное оружие, которое Россия использует максимально. 30 лет независимости империя навязывала свои нарративы, и даже сейчас они пытаются убедить мир, что Одесса — это российский город", — сказал глава ОВА.

Напомним, власти непризнанного Приднестровья посоветовали жителям анклава обогревать свои дома дровами. Также Олег Кипер высказался относительно дискуссий вокруг переименований, и заявил, что не против возвращения исторических названий улицам.

Одесса спутник Одесская область Одесская ОГА Приднестровье Олег Кипер

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