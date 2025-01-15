РФ обещает помочь Приднестровью с газом, но не говорит как

В России пообещали дать газ Приднестровью — реакция Украины
Российский "Газпром" обещает возобновить поставки газа в непризнанную Приднестровскую молдавскую республику. Но не называет ни точной даты, ни маршрута поставок.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Что говорят в ПМР
Так называемый президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что уже "в ближайшее время" россияне возобновят поставки.
"Газ будет поставляться в виде гуманитарной помощи для тепло- и электрогенерирующих предприятий региона, а также промышленных предприятий", — говорит он.
В то же время Красносельский не смог объяснить, как именно и когда "Газпром" будет поставлять газ.
Что говорят в Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию "Европейская правда" назвал транзит российского газа в ПМР недопустимым.
"Я считаю, что транзит российского газа вообще недопустим. Но сейчас мы говорим о возможности помощи приднестровскому региону совместными действиями Украины и ЕС. Вот это на повестке дня", — заявил чиновник.
Напомним, в Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину перестали работать промышленные предприятия. Власти объявили чрезвычайное положение и ввели веерные отключения света. Жителям планируют отключить воду и советуют греться дровами.
Ранее мы сообщали, что самопровозглашенная власть ПМР боится принимать помощь от Молдовы, Украины или Евросоюза, ведь это может подорвать ее авторитет. Также в Одесской ОГА заявили, что готовы принять беженцев из Приднестровья.
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