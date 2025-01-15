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В России пообещали дать газ Приднестровью — реакция Украины

15 января 2025 15:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
РФ обещает помочь Приднестровью с газом, но не говорит как
Самопровозглашенный президент Приднестровья Вадим Красносельский на фоне флага РФ. Фото: приднестровские СМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Российский "Газпром" обещает возобновить поставки газа в непризнанную Приднестровскую молдавскую республику. Но не называет ни точной даты, ни маршрута поставок.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Что говорят в ПМР

Так называемый президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что уже "в ближайшее время" россияне возобновят поставки.

"Газ будет поставляться в виде гуманитарной помощи для тепло- и электрогенерирующих предприятий региона, а также промышленных предприятий", — говорит он.

В то же время Красносельский не смог объяснить, как именно и когда "Газпром" будет поставлять газ.

Что говорят в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию "Европейская правда" назвал транзит российского газа в ПМР недопустимым.

"Я считаю, что транзит российского газа вообще недопустим. Но сейчас мы говорим о возможности помощи приднестровскому региону совместными действиями Украины и ЕС. Вот это на повестке дня", — заявил чиновник.

Напомним, в Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину перестали работать промышленные предприятия. Власти объявили чрезвычайное положение и ввели веерные отключения света. Жителям планируют отключить воду и советуют греться дровами.

Ранее мы сообщали, что самопровозглашенная власть ПМР боится принимать помощь от Молдовы, Украины или Евросоюза, ведь это может подорвать ее авторитет. Также в Одесской ОГА заявили, что готовы принять беженцев из Приднестровья.

Одесса Газпром газ Приднестровье Россия

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:57 На Николаевщине появятся острова-батарейки — как они работают

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