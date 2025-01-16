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Россия может использовать кризис в ПМР для нападения на Молдову

16 января 2025 19:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
РФ хочет использовать ситуацию в Приднестровье для нападения на Молдову
Россия провоцирует конфликт вокруг Приднестровья. Фото: иллюстративное/росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Кремль пытается использовать энергетический кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы оправдать будущую агрессию против Молдовы. Именно поэтому пророссийское руководство региона отказывается от предложений помощи со стороны Кишинева и Киева.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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На днях помощник российского президента Николай Патрушев в очередной раз обвинил в приднестровском кризисе власти РМ. По его словам, якобы "антироссийская политика" Кишинева может привести к тому, что "Молдова либо станет частью другого государства, либо вообще прекратит свое существование".

Американские аналитики также напомнили, что Тирасполь отказывается от предложений помощи со стороны Украины и Молдовы, тем самым сознательно углубляя кризис.

"Россия давно говорила о необходимости защиты своих "соотечественников за рубежом" для оправдания своей агрессии против Украины. Заявления Патрушева свидетельствуют, что Кремль создает условия для использования искусственно созданного газового кризиса в Молдове, чтобы обосновать потенциальную будущую российскую агрессию против Молдовы", — говорится в отчете.

Напомним, энергетический кризис в Приднестровье начался после прекращения транзита российского газа через Украину. В непризнанной республике остановились промышленные предприятия. Россияне якобы обещали поставлять топливо в ПМР, но ни сроки, ни маршрут поставок неизвестны. Украина в свою очередь назвала транзит недопустимым.

Одесса война Молдова Приднестровье Россия

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