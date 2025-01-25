Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия угрожает Молдове вооруженным вмешательством — почему arrow

Россия угрожает Молдове вооруженным вмешательством — почему

25 января 2025 10:25
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Лавров угрожает Молдове из-за Приднестровья
РФ угрожает Молдове войной. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь заявил о возможности вооруженного вмешательства в Молдову. Он пригрозил "адекватной реакцией" на действия Кишинева в случае обострения ситуации вокруг  Приднестровья.

Об этом сообщает молдавское издание nordnews.md.

Читайте также:

Россия угрожает Молдове

Лавров подчеркнул, что Россия готова "защищать своих граждан, миротворческий контингент и военнослужащих" в регионе. Также в своем обращении он упомянул и склады в Колбасной.

"Мы хотим предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от попыток использовать энергетический кризис для силового решения приднестровского вопроса. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан и военных складов в Колбасной", — заявил Лавров.

Россия угрожает Молдове вооруженным вмешательством — почему - фото 1
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото иллюстративное: УНИАН

Кроме этого, Лавров считает, что Россия играет "решающую роль в обеспечении мира" в регионе, отметив "профессиональность" своих миротворцев в непризнанной ПМР.

Причина заявления Лаврова

Отметим, эти заявления прозвучали на фоне призывов президента Молдовы Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана к выводу российских войск с территории страны. Кишинев отмечает, что присутствие российских военных является незаконным и мешает долгосрочному решению кризиса в Приднестровье.

Напомним, непризнанное Приднестровье будет платить за доставку газа Молдове. Также мы писали, что президент Молдовы Майя Санду сегодня прибудет с визитом в Киев.

россия Одесса Молдова Приднестровье Новости Одессы війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:07 Зеленский поддержал протесты в Словакии против правительства Фицо

11:00 Санду прибыла в Киев с официальным визитом

10:54 Россия вывела дополнительный ракетоноситель в Черное море

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Поставки соли коммунальщикам — в КГГА отреагировали на подозрение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:39 Туристический рай 2025 — где отдохнуть по системе "все включено"

10:28 Какие ранние симптомы указывают на развитие болезни Альцгеймера

10:27 Киев выделил помощи на ВСУ больше, чем все регионы вместе

10:25 Россия угрожает Молдове вооруженным вмешательством — почему

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

11:07 Зеленский поддержал протесты в Словакии против правительства Фицо

11:00 Санду прибыла в Киев с официальным визитом

10:54 Россия вывела дополнительный ракетоноситель в Черное море

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Поставки соли коммунальщикам — в КГГА отреагировали на подозрение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:39 Туристический рай 2025 — где отдохнуть по системе "все включено"

10:28 Какие ранние симптомы указывают на развитие болезни Альцгеймера

10:27 Киев выделил помощи на ВСУ больше, чем все регионы вместе

10:25 Россия угрожает Молдове вооруженным вмешательством — почему

10:05 РФ атаковала ночью Украину дронами и ракетами — как работала ПВО

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске