Лавров угрожает Молдове из-за Приднестровья

РФ угрожает Молдове войной. Фото иллюстративное: росСМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь заявил о возможности вооруженного вмешательства в Молдову. Он пригрозил "адекватной реакцией" на действия Кишинева в случае обострения ситуации вокруг Приднестровья.

Об этом сообщает молдавское издание nordnews.md.

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Лавров подчеркнул, что Россия готова "защищать своих граждан, миротворческий контингент и военнослужащих" в регионе. Также в своем обращении он упомянул и склады в Колбасной.

"Мы хотим предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от попыток использовать энергетический кризис для силового решения приднестровского вопроса. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан и военных складов в Колбасной", — заявил Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото иллюстративное: УНИАН

Кроме этого, Лавров считает, что Россия играет "решающую роль в обеспечении мира" в регионе, отметив "профессиональность" своих миротворцев в непризнанной ПМР.

Причина заявления Лаврова

Отметим, эти заявления прозвучали на фоне призывов президента Молдовы Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана к выводу российских войск с территории страны. Кишинев отмечает, что присутствие российских военных является незаконным и мешает долгосрочному решению кризиса в Приднестровье.

Напомним, непризнанное Приднестровье будет платить за доставку газа Молдове. Также мы писали, что президент Молдовы Майя Санду сегодня прибудет с визитом в Киев.