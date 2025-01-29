У Придністров'ї буде газ — Молдовагаз та "Тираспільгаз" підписали угоду

Рекламний щит у невизнаному Придністров'ї. Фото: Олексій Кравцов/УНІАН

Молдова дасть Придністров'ю газ. Відповідну угоду було сьогодні підписано між АТ "Молдовагаз" та ТОВ "Тіраспільтрансгаз". Договір передбачає надання трьох мільйонів кубічних метрів блакитного палива у борг. Тирасполь зобов'язується до 1 березня 2025 року його повернути.

Про це повідомив в.о. голови правління "Молдовагазу" Вадим Чебан.

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Деталі контракту

Кишинів погодився надати газ для невизнаного Придністров'я. Три мільйони кубометрів має вистачити для підтримки функціональності газотранспортної системи лівого берега Дністра.

"Постачання здійснюватимуться на підставі заявок, що надходять від ТОВ "Тираспільтрансгаз"", — заявив представник "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Тирасполь зі свого боку бере на себе зобов'язання повернути отриманий газ до 1 березня або сплатити його вартість.

Газова криза

Нагадаємо, вже більше місяця мешканці так званого Придністров'я обходяться без газу та з постійними відключеннями світла. Причиною є те, що контракт між Нафтогазом та Газпромом на транзит газу закінчився 1 січня і Україна його не продовжувала. Зі свого боку, Росія не захотіла постачати паливо для Тирасполя альтернативним шляхом через Туреччину, створивши тим самим гуманітарну катастрофу на лівому березі Дністра.

Раніше ми вже писали, що Тираспіль звернувся по допомогу до ООН. Також повідомляли, що Росія може втратити свій вплив на Придністров'я через газову кризу.