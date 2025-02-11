Газ територією України до ПМР — деталі

Жовта газова труба Фото ілюстративне: компанія Moldovagaz

У самопроголошеній ПМР продовжується газова криза. Угорська компанія MET Gas and Energy Marketing AG веде переговори з оператором газотранспортної системи України щодо транзиту блакитного палива з Угорщини до невизнаного Придністров'я через територію нашої держави.

Про це повідомляє видання Europa Liberă Moldova.

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"Оператор ГТС України" у відповідь на запит молдовського видання підтвердив переговори з MET Group про транзит газу для невизнаної ПМР. Компанія планує поставки до Придністровського регіону через Трансбалканський трубопровід, який періодично перетинає південну територію Молдови та України, або через трубу, яка перетинає Молдову з півночі, чи обома шляхами одночасно. Угорці наголосили на тому, що постачати газ зможуть тільки за готовності української сторони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, на яких умовах Молдова погодилася надавати газ у Придністров’є. А також про перші поставки блакитного палива, за які ПМР вже почала розраховуватись.

