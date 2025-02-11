Газ по территории Украины в ПМР — детали

Желтая газовая труба Фото иллюстративное: компания Moldovagaz

В самопровозглашенной ПМР продолжается газовый кризис. Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG ведет переговоры с оператором газотранспортной системы Украины по транзиту голубого топлива из Венгрии в непризнанное Приднестровье через территорию нашего государства.

Об этом сообщает издание Europa Liberă Moldova.

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"Оператор ГТС Украины" в ответ на запрос молдавского издания подтвердил переговоры с MET Group о транзите газа для непризнанной ПМР. Компания планирует поставки в Приднестровский регион через Трансбалканский трубопровод, который периодически пересекает южную территорию Молдовы и Украины, или через трубу, которая пересекает Молдову с севера, или обоими путями одновременно. Венгры отметили, что поставлять газ смогут только при условии готовности украинской стороны.

Напомним, недавно мы писали о том, на каких условиях Молдова согласилась поставлять газ в Приднестровье. А также о первых поставках голубого топлива, за которые ПМР уже начала рассчитываться.