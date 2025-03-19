В ПМР на границе с Одесской областью обеспокоены из-за Украины

Дорога в Приднестровье. Фото: Новини.LIVE

В самопровозглашенном Приднестровье обеспокоены законом Зеленского об отправке войск за границу. Сопредседатель Объединенной Контрольной Комиссии от Приднестровья Олег Беляков полагает, что он может быть направлен против ПМР.

Об этом сообщают журналисты издания Point.md.

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Обеспокоенность Приднестровья

Олег Беляков сомневается в том, что Украина планирует вторгаться в любые страны, которые ей помогают. Однако его обеспокоенность обусловлена тем, что Молдова считает ПМР частью своих территорий.

"Вряд ли у украинской армии возникнет необходимость вторгнуться в другие соседние страны, которые оказывают ей помощь, — Румынию, Венгрию, Словакию или Польшу. Правда, в нашей ситуации, Киеву надо будет решать вопрос с руководством Молдовы, которое считает ПМР частью своей территории. В Кишиневе, насколько мне известно, против такого развития событий и заинтересованы в сохранении мира",— говорит Олег Беляков.

Олег Беляков. Фото: novostipmr

Добавим, сейчас молдавская делегация участвует в работе ОКК (Объединенной Контрольной Комиссии) с приднестровской и российской делегациями, представителями ОБСЕ и Украины, которые даже расширили свое участие в комиссии.

О каком законе идет речь

Недавно Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4255-IX о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства во время действия военного положения. Согласно ему, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, недавно мы писали о том, на каких условиях Молдова согласилась предоставлять газ в Приднестровье. А также о первых поставках голубого топлива, за которые ПМР уже начала рассчитываться.