Собирал информацию о дронах ВСУ - что грозит

Задержание подозреваемого. Фото: Одесская областная прокуратура.

Гражданин Молдовы, проживающий в непризнанной республике, по заданию спец служб ПМР, собирал секретную информацию о новейших разработках украинских дронов. Однако его разоблачили — мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый, житель Приднестровья, получил от представителя Министерства обороны ПМР задание по сбору сведений, которые имеют стратегическое значение для Украины. В Одессе агент пытался привлечь к сотрудничеству лиц, которые имели доступ к государственным разработкам в сфере БпЛА и за деньги получить от них новейшие разработки украинских беспилотников. Однако шпион был задержан, когда получил USB-носитель с секретными данными о дронах. У фигуранта также обнаружили два пистолета, которые направлены на экспертизу.

Полученную информацию мужчина должен был передать своему куратору — заместителю министра, начальнику управления тыла Министерства обороны ПМР.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) и ч. 1 ст. 263 (незаконного приобретения огнестрельного оружия) УК Украины. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о том, что Приднестровье убрало блокпосты на въезде в регион. А также о правоохранителе, который переправлял мужчин в ПМР.