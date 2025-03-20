Собирал информацию о дронах ВСУ - что грозит

Собирал информацию о дронах ВСУ — в Одессе задержали шпиона
Гражданин Молдовы, проживающий в непризнанной республике, по заданию спец служб ПМР, собирал секретную информацию о новейших разработках украинских дронов. Однако его разоблачили — мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, подозреваемый, житель Приднестровья, получил от представителя Министерства обороны ПМР задание по сбору сведений, которые имеют стратегическое значение для Украины. В Одессе агент пытался привлечь к сотрудничеству лиц, которые имели доступ к государственным разработкам в сфере БпЛА и за деньги получить от них новейшие разработки украинских беспилотников. Однако шпион был задержан, когда получил USB-носитель с секретными данными о дронах. У фигуранта также обнаружили два пистолета, которые направлены на экспертизу.
Полученную информацию мужчина должен был передать своему куратору — заместителю министра, начальнику управления тыла Министерства обороны ПМР.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) и ч. 1 ст. 263 (незаконного приобретения огнестрельного оружия) УК Украины. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения.
Напомним, недавно мы писали о том, что Приднестровье убрало блокпосты на въезде в регион. А также о правоохранителе, который переправлял мужчин в ПМР.
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