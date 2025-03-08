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Придністров'я прибрало блокпости на в'їздах в регіон — чому

8 березня 2025 16:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Придністров'я прибрало блокпости — що передбачає угода з Кишиневом
Блокпост у Дубосарах. Фото: ВВС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Влада невизнаного Придністров'я демонтувала блокпости на в’їздах у регіон. Це одна з умов газової угоди з Молдовою. Кишинів наполягає на свободі пересування у Зоні безпеки.

Про це повідомляє видання Newsmaker з посиланням на засідання Об'єднаної контрольної комісії (ОКК), що включає представників Кишинева, Тирасполя та Росії.

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Зазначимо, що блокпости були встановлені у 2022 році через нібито "терористичну загрозу". За даними видання, військові спостерігачі підтвердили, що основні дороги та в'їзди в регіон розблоковані, бетонні загородження демонтовані, а супутня інфраструктура ліквідована. В період з 26 лютого по 4 березня у Зоні безпеки не зафіксували жодного інциденту.

Додамо, що демонтаж одинадцяти блокпостів став частиною домовленостей, за якими Молдова дозволила транзит газу для Придністров'я, а влада невизнаного регіону відпустила двох політв'язнів.

Нагадаємо, невизнане Придністров'я повернуло 3 мільйони кубометрів природного газу, які були позичені у Молдови. Також ми писали, що Молдова хоче позбутись військ РФ в ПМР.

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