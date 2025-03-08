Приднестровье убрало блокпосты - что предусматривает соглашение с Кишиневом

Блокпост в Дубоссарах. Фото: ВВС

Власти непризнанного Приднестровья демонтировали блокпосты на въездах в регион. Это одно из условий газового соглашения с Молдовой. Кишинев настаивает на свободе передвижения в Зоне безопасности.

Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на заседание Объединенной контрольной комиссии (ОКК), включающей представителей Кишинева, Тирасполя и России.

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Отметим, что блокпосты были установлены в 2022 году из-за якобы "террористической угрозы". По данным издания, военные наблюдатели подтвердили, что основные дороги и въезды в регион разблокированы, бетонные заграждения демонтированы, а сопутствующая инфраструктура ликвидирована. В период с 26 февраля по 4 марта в Зоне безопасности не зафиксировали ни одного инцидента.

Добавим, что демонтаж одиннадцати блокпостов стал частью договоренностей, по которым Молдова разрешила транзит газа для Приднестровья, а власти непризнанного региона отпустили двух политзаключенных.

Напомним, непризнанное Приднестровье вернуло 3 миллиона кубометров природного газа, которые были одолжены у Молдовы. Также мы писали, что Молдова хочет избавиться от войск РФ в ПМР.