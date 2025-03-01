Придністров'я повернуло 3 млн кубометрів газу Молдові

Компанія Тираспольгаз. Фото ілюстративне: росЗМІ

Невизнане Придністров'я повернуло 3 мільйони кубометрів природного газу, які були позичені у Молдови. Згідно з умовами договору, газ мав бути повернутий до 1 березня або компенсований.

Про це у Facebook повідомила компанія "Moldovagaz".

Читайте також:

Допис компанії. Фото: скриншот

Придністров'я повернуло газ Молдові

Як повідомили в компанії, регіон Придністров'я виконав зобов'язання та повернув обсяг газу, наданий для підтримки тиску в місцевій газотранспортній системі. Це сталося відповідно до угоди, яка була укладена між Тираспольтрансгазом та Moldovagaz. Згідно з умовами контракту, Придністров'я мало повернути ці 3 мільйони кубометрів до 1 березня або ж оплатити їх.

Підвищення тарифів в невизнаній ПМР

Зазначимо, що за даними журналістів видання Newsmaker на тлі цього, відсьогодні в невизнаній ПМР планується підвищення тарифів на енергоресурси. Це пов'язано з тим, що з початку 2025 року регіон перестав отримувати безплатний газ від Росії. Раніше Кишинів і Тирасполь досягли домовленості про постачання газу через угорську компанію, фінансовану коштом кредитів Росії.

Нагадаємо, група фахівців у Румунії підтвердила, що уламки безпілотника, виявленого в повіті Галац, є російськими. Також ми писали, що Румунія продовжить підтримувати Україну та може стати місцем транзиту миротворчих військ.