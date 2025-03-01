Приднестровье вернуло 3 млн кубометров газа Молдове

Компания Тираспольгаз. Фото иллюстративное: росСМИ

Непризнанное Приднестровье вернуло 3 миллиона кубометров природного газа, которые были одолжены у Молдовы. Согласно условиям договора, газ должен был быть возвращен до 1 марта или компенсирован.

Об этом в Facebook сообщила компания "Moldovagaz".

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Сообщение компании. Фото: скриншот

Приднестровье вернуло газ Молдове

Как сообщили в компании, регион Приднестровья выполнил обязательства и вернул объем газа, предоставленный для поддержания давления в местной газотранспортной системе. Это произошло в соответствии с соглашением, которое было заключено между Тираспольтрансгазом и Moldovagaz. Согласно условиям контракта, Приднестровье должно было вернуть эти 3 миллиона кубометров до 1 марта или же оплатить их.

Повышение тарифов в непризнанной ПМР

Отметим, что по данным журналистов издания Newsmaker на фоне этого, с сегодняшнего дня в непризнанной ПМР планируется повышение тарифов на энергоресурсы. Это связано с тем, что с начала 2025 года регион перестал получать бесплатный газ от России. Ранее Кишинев и Тирасполь достигли договоренности о поставках газа через венгерскую компанию, финансируемую за счет кредитов России.

Напомним, группа специалистов в Румынии подтвердила, что обломки беспилотника, обнаруженного в уезде Галац, являются российскими. Также мы писали, что Румыния продолжит поддерживать Украину и может стать местом транзита миротворческих войск.