Военный совершил разбой в Одессе — суд избрал меру пресечения

Полицейские ведут подозреваемого. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе военный курсант оказался в центре громкого уголовного расследования. Его подозревают в совершении разбойного нападения с применением оружия.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный курсант совершил нападение

По версии следствия 29 ноября 2023 года в Одессе на ул. Фонтанская дорога, 14А было совершено дерзкое разбойное нападение. В нем принял участие курсант третьего курса Военной академии города Одесса, который учился на факультете разведки и сил специальных операций. Известно, что он вступил в преступный сговор с другим фигурантом дела.

Злоумышленники заранее спланировали преступление: один из них договорился о встрече с потерпевшим, а другой, угрожая пистолетом, отобрал у жертвы мобильный телефон iPhone 13 Pro, сумку и другие личные вещи. Стоимость похищенного имущества превышает 30 тысяч гривен.

После этого нападавшие скрылись с места происшествия, но следователи быстро установили их личности.

Какое наказание за разбойное нападение

Курсант был задержан, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже военный получил наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, на Львовщине мужчина с ножом набросился на прохожих и зарезал женщину. Также мы писали, что в Одесской области расследуют убийство женщины, которое мог совершить ее сожитель.