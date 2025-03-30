Суд покарав жителя Татарбунар за злив інформації про мобілізацію

СБУ затримала чоловіка за злочин. Фото ілюстративне: Херсонська обласна прокуратура

Жителя Одещини суд визнав винним у перешкоджанні мобілізації та хуліганстві. Чоловік через месенджери повідомляв про місця оповіщення військовозобов’язаних, а також вчинив напад із битою на автомобіль.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Зривав мобілізацію на Одещині

У матеріалах слідства йдеться, що 14 червня 2024 року мешканець Татарбунар, використовуючи месенджер Viber, умисно передавав інформацію про місця та час проведення заходів територіальних центрів комплектування. Він оприлюднював у чаті з 741 учасника фото військових автомобілів із коментарями, які могли допомогти ухилянтам уникнути мобілізації. Судді вважають, що його дії могли зірвати мобілізаційні заходи та поставити під загрозу обороноздатність України.

Крім того, 23 лютого 2024 року цей же чоловік у центрі Татарбунар вчинив хуліганські дії. Він з бейсбольною битою погрожував людям, нецензурно висловлювався та розтрощив автомобіль, завдавши власниці збитків на понад 30 тисяч гривень. Свідки події викликали поліцію.

Яке покарання за зрив мобілізації

У суді обвинувачений визнав свою провину за статтями перешкоджання діяльності ЗСУ та хуліганство та розкаявся. За ці дії чоловікові загрожувало до п'яти років ув'язнення, але суд призначив йому іспитовий строк на два роки.

Нагадаємо, в Одесі військового курсанта підозрюють у скоєнні розбійного нападу із застосуванням зброї. Також у Києві судили чоловіка, який скоїв кілька крадіжок.