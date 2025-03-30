Суд наказал жителя Татарбунар за слив информации о мобилизации

СБУ задержала мужчину за преступление. Фото иллюстративное: Херсонская областная прокуратура

Жителя Одесской области суд признал виновным в препятствовании мобилизации и хулиганстве. Мужчина через мессенджеры сообщал о местах оповещения военнообязанных, а также совершил нападение с битой на автомобиль.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Срывал мобилизацию в Одесской области

В материалах следствия говорится, что 14 июня 2024 года житель Татарбунар, используя мессенджер Viber, умышленно передавал информацию о местах и времени проведения мероприятий территориальных центров комплектования. Он обнародовал в чате с 741 участником фото военных автомобилей с комментариями, которые могли помочь уклонистам избежать мобилизации. Судьи считают, что его действия могли сорвать мобилизационные мероприятия и поставить под угрозу обороноспособность Украины.

Кроме того, 23 февраля 2024 года этот же человек в центре Татарбунар совершил хулиганские действия. Он с бейсбольной битой угрожал людям, нецензурно выражался и разбил автомобиль, нанеся владельцу ущерб более чем на 30 тысяч гривен. Свидетели происшествия вызвали полицию.

Какое наказание за срыв мобилизации

В суде обвиняемый признал свою вину по статьям препятствование деятельности ВСУ и хулиганство и раскаялся. За эти действия мужчине грозило до пяти лет заключения, но суд назначил ему испытательный срок на два года.

Напомним, в Одессе военного курсанта подозревают в совершении разбойного нападения с применением оружия. Также в Киеве судили мужчину, который совершил несколько краж.