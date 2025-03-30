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Солдат из Одесчины подделал документы — какое решение принял суд

30 марта 2025 22:06
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Военный из Одесской области признал вину в подделке документов
Судейский молоток. Фото иллюстративное: pexels
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Военнослужащий из Одесской области сделал фейковое водительское удостоверение и использовал его во время проверки полицией. Суд признал его виновным в подделке документов и их использовании и наказал.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный подделал документы

По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина передал свои личные данные неустановленному лицу для изготовления фальшивого водительского удостоверения.

Поддельный документ якобы был выдан 12 декабря 2024 года якобы ТСЦ 8041 и позволял управлять транспортными средствами категорий "В", "С", "СЕ". 5 марта 2025 года, когда военнослужащий управлял автомобилем, его остановила полиция. Во время проверки он предоставил поддельное водительское удостоверение, что вызвало подозрения у правоохранителей. После тщательного осмотра выяснилось, что документ не соответствует установленному образцу.

Как наказал суд за поддельные документы

Военный полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без судебного заседания. Суд назначил штраф в 8 500 гривен. Кроме того, он должен уплатить 3 183,60 гривен судебных расходов.

Напомним, жителя Одесской области суд признал виновным в препятствовании мобилизации и хулиганстве. Также мы писали, что в Одессе военного курсанта подозревают в совершении разбойного нападения с применением оружия.

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