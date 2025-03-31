Военный из Одесской области воровал велосипеды и самокаты

Военный на велосипеде. Фото иллюстративное: Министерство Обороны Австралии

Военный разведчик из Авангарда Одесской области воровал соседские велосипеды и самокаты на продажу. Однако правоохранители его разоблачили, открыли уголовное производство и направили его в суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Фигурант регулярно воровал велосипеды и самокаты жителей Авангарда на продажу. В общем правоохранители зафиксировали шесть таких случаев. В частности, служащий успел присвоить двухколесные BTwin Rockrider 26 черного цвета стоимостью 4 300 гривен, Crosser Nord 700 (5 733 гривни), Honda Thunder Unicorn (5 460 гривен), Roxxer STARTER (3 750 гривен) и Crossride Hiland (5 515 гривен 30 копеек) и самокат марки Like.Bike Twist (7 699 гривен 30 копеек). На суде подозреваемый признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

Какое наказание грозит

Военного признали виновным по ст. 185 ч. 4 УК Украины (кража). Однако суд освободил его от 5 лет заключения по санкции этой статьи с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, недавно мы писали о солдате, который подделал документы. А также о курсанте, который устроил вооруженное нападение.