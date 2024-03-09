Сильний затор в Авангарді — як дістатися держкордонів на Одещині

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Затори на трасі Одеса — Рені станом на ранок, 9 березня, спостерігаються на декількох ділянках. До КПП Старокозаче та Паланка наразі дістатися буде нелегко. До Румунії поїздка також ускладнена.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор в Авангарді, у межах села Розселенець, а також біля КПП, що у межах Нижньодністровського природного парку. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті черги не спостерігаються.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та села Броска. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години.

Ціни на пальне

В Україні майже кожен день змінюються ціни на пальне. Станом на суботу, 9 березня, ціни на бензин, дизпаливо та автогаз на українських АЗС дещо зросли. При цьому збільшилась вартість майже всіх видів пального. Найбільше здорожчало дизпаливо. Вартість зросла в середньому на 9 копійок.

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