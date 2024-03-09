Сильная пробка в Авангарде — как добраться до госграниц на Одесчине

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на утро, 9 марта, наблюдаются на нескольких участках. До КПП Старокозаче и Паланка пока добраться будет нелегко. В Румынию поездка также усложнена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в Авангарде, в пределах села Расселенец, а также возле КПП, что в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и села Броска. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня более четырех часов.

Цены на топливо

В Украине почти каждый день меняются цены на топливо. На субботу, 9 марта, цены на бензин, дизтопливо и автогаз на украинских АЗС несколько выросли. При этом увеличилась стоимость почти всех видов горючего. Больше всего подорожало дизтопливо. Стоимость выросла в среднем на 9 копеек.

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