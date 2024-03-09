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Сильная пробка в Авангарде — как добраться до госграниц на Одесчине

9 марта 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сильная пробка в Авангарде — как добраться до госграниц на Одесчине
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на утро, 9 марта, наблюдаются на нескольких участках. До КПП Старокозаче и Паланка пока добраться будет нелегко. В Румынию поездка также усложнена.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в Авангарде, в пределах села Расселенец, а также возле КПП, что в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте очереди не наблюдаются.

Сильная пробка в Авангарде — как добраться госграниц в Одесской области - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и села Броска. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня более четырех часов.

Сильная пробка в Авангарде — как добраться госграниц в Одесской области - фото 2

Цены на топливо

В Украине почти каждый день меняются цены на топливо. На субботу, 9 марта, цены на бензин, дизтопливо и автогаз на украинских АЗС несколько выросли. При этом увеличилась стоимость почти всех видов горючего. Больше всего подорожало дизтопливо. Стоимость выросла в среднем на 9 копеек.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что компания Hyundai отзывает в США более 186 тыс. седанов Elantra 2015-2016 модельных лет из-за того, что у них могут выйти из строя защелки багажника. Если это произойдет, его невозможно открыть изнутри с помощью аварийной системы, а также крышку багажника становится труднее открывать снаружи.

Мы также рассказывали, как предотвратить появление ржавчины на машине. Она не только делает автомобиль непривлекательным, но и может нанести значительный ущерб кузову и другим деталям транспортного средства. Существует несколько способов предотвратить распространение ржавчины.

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