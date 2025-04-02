Мешканець Одещини переправляв чоловіків у Молдову

Трансфер з Одещини до Молдови за 5 тис доларів — як покарають
Мешканець Одещини організував незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через у Молдову. Проте його затримали на кордоні після отримання грошей від клієнтів.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Подробиці справи
За даними слідства, 22-річний житель Великомихайлівської територіальної громади в одній із соціальних мереж підшукував чоловіків, бажаючих в незаконний спосіб залишити країну. Знайшовши двох "клієнтів", фігурант запропонував їм трансфер до кордону з Молдовою, вартістю 5 тис. доларів з кожного. В "послугу", окрім перевезення, також входило надання необхідних рекомендацій щодо безпечного перетину кордону поза пунктами пропуску. Зустрівшись з ухилянтами, підозрюваний на своєму автомобілі повіз останніх до одного з населених пунктів Роздільнянського району. Але його було затримано поліцейськими після того, як він привіз чоловіків до місця призначення та отримав від них 10 000 доларів.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який допомагав уникати мобілізації. А також про те, що в Одесі можна було знятися з обліку в ТЦК за 500 доларів.
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