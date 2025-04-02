Мешканець Одещини переправляв чоловіків у Молдову

Затримані на кордоні. Фото: ДПСУ

Мешканець Одещини організував незаконне переправлення військовозобов'язаних осіб через у Молдову. Проте його затримали на кордоні після отримання грошей від клієнтів.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, 22-річний житель Великомихайлівської територіальної громади в одній із соціальних мереж підшукував чоловіків, бажаючих в незаконний спосіб залишити країну. Знайшовши двох "клієнтів", фігурант запропонував їм трансфер до кордону з Молдовою, вартістю 5 тис. доларів з кожного. В "послугу", окрім перевезення, також входило надання необхідних рекомендацій щодо безпечного перетину кордону поза пунктами пропуску. Зустрівшись з ухилянтами, підозрюваний на своєму автомобілі повіз останніх до одного з населених пунктів Роздільнянського району. Але його було затримано поліцейськими після того, як він привіз чоловіків до місця призначення та отримав від них 10 000 доларів.

Вилучені гроші. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який допомагав уникати мобілізації. А також про те, що в Одесі можна було знятися з обліку в ТЦК за 500 доларів.