Житель Одесской области перевозил уклонистов в Молдову

Задержание людей. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Житель Одесской области организовал канал незаконной переправки уклонистов в Молдову, но был задержан, когда пытался дать взятку пограничнику. Мужчине грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 36-летний житель Великомихайловской территориальной громады, в сговоре с пока неустановленным лицом, через соцсети подыскивал желающих покинуть страну. Фигуранты предлагали мужчинам трансфер в Молдову за 10 000 долларов, которые те должны были перечислить на криптокошелек после удачной сделки.

Найдя двух клиентов, перевозчик доставил их в один из приграничных населенных пунктов Раздельнянщины. Вместе с тем, он позаботился о взятке для пограничника, и предложил ему 3000 долларов, чтобы тот помог путешественникам беспрепятственно покинуть страну. Но о таком предложении военнослужащий доложил своему руководству. После передачи аванса в размере 1500 долларов, подозреваемый был задержан.

Забрали деньги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу и предложение дачи взятки). Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о том, какие документы необходимы, чтобы въехать в Молдову. А также о мужчинах, которые 100 метров не дошли до границы.