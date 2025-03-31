Мешканець Одещини перевозив ухилянтів до Молдови

Затримання людей. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Мешканець Одещини організував канал незаконного переправлення ухилянтів в Молдову, але його затримали, коли він намагався надати хабар прикордоннику. Тепер чоловіку загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 36-річний житель Великомихайлівської територіальної громади, у змові з наразі невстановленою особою, через соцмережі підшукував охочих покинути країну. Фігуранти пропонували чоловікам трансфер до Молдови за 10 000 доларів, які останні мали б перерахувати на криптогаманець після вдалої оборудки.

Відтак, знайшовши двох клієнтів, перевізник доставив їх до одного з прикордонних населених пунктів Роздільнянщини. Разом із тим, він подбав про хабар для прикордонника, та запропонував йому 3000 доларів, щоб той посприяв мандрівникам безперешкодно залишити країну. Але про таку пропозицію військовослужбовець доповів своєму керівництву. Після передачі авансу в розмірі 1500 доларів, підозрюваного було затримано.

Вилучені гроші. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон та пропозиція надання хабара). Йому загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які документи необхідні, аби в'їхати до Молдови. А також про чоловіків, які 100 метрів не дійшли до кордону.