Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Такси с Одессы до Молдовы в обход пункта пропуска — детали arrow

Такси с Одессы до Молдовы в обход пункта пропуска — детали

26 марта 2025 16:05
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одессит пытался вывезти уклонистов за границу за деньги
Задержанные на границе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Таксист из Одессы за деньги пытался вывезти мужчин призывного возраста за границу, однако машину остановили правоохранители. На перевозчика открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

Полицейский остановил для проверки автомобиль Toyota Prius под управлением 37-летнего мужчины. В салоне, кроме водителя, находились двое пассажиров 24 и 29 лет из Волынской и Запорожской областей. Правоохранители предварительно установили, что таксист забрал путешественников из Одессы, куда они прибыли поездами, и повез в Раздельнянский район, откуда уклонисты должны были в обход пунктов пропуска покинуть страну. Организовала незаконную переправку военнообязанных граждан неустановленное лицо, которому они заранее на криптокошелек перечислили по 6500 и 8500 долларов.

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу). Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

В отношении мужчин, которые пытались незаконным способом покинуть Украину, пограничники составили протокол по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф в размере до 8 500 гривен. Кроме того, фигурантов направили в территориальный центр комплектования для проведения проверки.

Напомним, недавно мы писали о пробках в сторону границ. А также о главе медкомиссии, который помогал избежать мобилизации.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Реклама
Реклама
Реклама