Одессит пытался вывезти уклонистов за границу за деньги

Задержанные на границе. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Таксист из Одессы за деньги пытался вывезти мужчин призывного возраста за границу, однако машину остановили правоохранители. На перевозчика открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Полицейский остановил для проверки автомобиль Toyota Prius под управлением 37-летнего мужчины. В салоне, кроме водителя, находились двое пассажиров 24 и 29 лет из Волынской и Запорожской областей. Правоохранители предварительно установили, что таксист забрал путешественников из Одессы, куда они прибыли поездами, и повез в Раздельнянский район, откуда уклонисты должны были в обход пунктов пропуска покинуть страну. Организовала незаконную переправку военнообязанных граждан неустановленное лицо, которому они заранее на криптокошелек перечислили по 6500 и 8500 долларов.

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу). Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

В отношении мужчин, которые пытались незаконным способом покинуть Украину, пограничники составили протокол по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф в размере до 8 500 гривен. Кроме того, фигурантов направили в территориальный центр комплектования для проведения проверки.

Напомним, недавно мы писали о пробках в сторону границ. А также о главе медкомиссии, который помогал избежать мобилизации.