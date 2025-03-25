Председатель ВВК в Одессе помогал уклониться от призыва

Задержание подозреваемого. Фото: Одесская областная прокуратура

Глава военно-врачебной комиссии одного из терцентров комплектования Суворовского района Одессы за взятки помогал уклониться от мобилизации. Но его поймали с поличным, ему грозит от пяти до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый обещал военнообязанному оформить документы с диагнозом, который будет в дальнейшем основанием для получения группы инвалидности и предоставления отсрочки от мобилизации. Чиновник гарантировал внесение сфальсифицированных справок в электронную систему Helsi и влияние на экспертную комиссию врачей. Стоимость услуги составляла 300 долларов США за первоначальное оформление справок и еще 2000 — за окончательное утверждение диагноза. Глава ВВК задержан в служебном кабинете после получения оговоренной суммы взятки. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям и устанавливают других возможных соучастников.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение взятки должностным лицом). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который зарабатывал на уклонистах. А также о схеме по переправке за границу за 12 тысяч.