Голова ВЛК в Одесі допомагав ухилитися від призову

Затримання підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Голова військово-лікарської комісії одного з терцентрів комплектування в Суворівському районі Одеси за хабарі допомагав ухилитися від мобілізації. Але його піймали на гарячому, йому загрожує від п’яти до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний обіцяв військовозобов’язаному оформити документи з діагнозом, який буде в подальшому підставою для отримання групи інвалідності та надання відстрочки від мобілізації. Посадовець гарантував внесення сфальсифікованих довідок до електронної системи Helsi та вплив на експертну комісію лікарів. Вартість послуги становила 300 доларів США за початкове оформлення довідок і ще 2000 — за остаточне затвердження діагнозу. Голову ВЛК затримано у службовому кабінеті після одержання обумовленої суми хабара. Наразі правоохоронці перевіряють його причетність до аналогічних злочинів і встановлюють інших можливих співучасників.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання хабара службовою особою). Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правоохоронця, який заробляв на ухилянтах. А також про схему з переправлення за кордон за 12 тисяч.