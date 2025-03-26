Пробки на границе с Одесской областью — где именно

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

В среду, 26 марта, пробки на трассе Одесса — Рени значительно меньше, чем были в понедельник и вторник. Хотя на пограничных КПП в сторону Молдовы время от времени собираются очереди, небольшие тянучки наблюдаются и в сторону Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть небольшая пробка перед КПП. Наблюдается движение автомобилей возле "Староказачье — Тудора", однако трасса не перегружена. Самые длинные очереди фиксируют на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Ожидать придется около часа.

КПП в Рени. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — 30-40 минут, поскольку автомобилей там немного. Однако периодически наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты и в селе Холмское. Возле пункта пропуска "Орловка" пока нет никаких очередей.

Трасса на Румынию почти свободна. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых круговых развязках, которые появятся в Одессе. А также о камерах видеофиксации в регионе.