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Выезжать лучше поскорее — пробки в сторону Молдовы и Румынии

26 марта 2025 14:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пробки на границе с Одесской областью — где именно
Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В среду, 26 марта, пробки на трассе Одесса — Рени значительно меньше, чем были в понедельник и вторник. Хотя на пограничных КПП в сторону Молдовы время от времени собираются очереди, небольшие тянучки наблюдаются и в сторону Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть небольшая пробка перед КПП. Наблюдается движение автомобилей возле "Староказачье — Тудора", однако трасса не перегружена. Самые длинные очереди фиксируют на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Ожидать придется около часа.

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КПП в Рени. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — 30-40 минут, поскольку автомобилей там немного. Однако периодически наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты и в селе Холмское. Возле пункта пропуска "Орловка" пока нет никаких очередей.

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Трасса на Румынию почти свободна. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых круговых развязках, которые появятся в Одессе. А также о камерах видеофиксации в регионе.

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