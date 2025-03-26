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Виїжджати краще скоріше — затори у бік Молдови та Румунії

26 березня 2025 14:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на кордоні з Одещиною — де саме
Затори дорогою на Паланку. Фото: скриншот
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У середу, 26 березня, затори на трасі Одеса — Рені значно менші, ніж були у понеділок та вівторок. Хоча на прикордонних КПП в бік Молдови час від часу збираються черги, невеличкі тягнучки спостерігаються і в бік Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є  невеликий затор перед КПП. Спостерігається рух автівок біля  "Старокозаче — Тудора", проте траса не перенавантажена. Найдовші черги фіксують на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть". Очікувати доведеться близько години.

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КПП в Рені. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії паромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — 30-40 хвилин, оскільки автівок там небагато. Проте періодично спостерігаються невеликі скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі немає ніяких черг. 

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Траса на Румунію майже вільна. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові кругові розв'язки, які з'являться в Одесі. А також про камери відеофіксації в регіоні.

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