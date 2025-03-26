Одесит намагався вивезти ухилянтів за кордон за гроші

Затримані на кордоні. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Таксист з Одеси за гроші намагався вивезти чоловіків призовного віку за кордон, проте автівку зупинили правоохоронці. На перевізника відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Поліцейський зупинив для перевірки автомобіль "Toyota Prius" під керуванням 37-річного чоловіка. В салоні, крім водія, перебували двоє пасажирів 24 і 29 років із Волинської та Запорізької областей. Правоохоронці попередньо встановили, що таксист забрав мандрівників з Одеси, куди вони прибули потягами, і повіз у Роздільнянський район, звідки ухилянти мали в обхід пунктів пропуску покинути країну. Організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян невстановлена особа, якій вони заздалегідь на криптогаманець перерахували по 6500 та 8500 доларів.

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон). Йому загрожує позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна.

Відносно чоловіків, які намагалися у незаконний спосіб покинути Україну, прикордонники склали протокол за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф у розмірі до 8 500 гривень. Крім того, фігурантів направили до територіального центру комплектування для проведення перевірки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затори у бік кордонів. А також про голову медкомісії, який допомагав уникнути мобілізації.