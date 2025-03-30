Правила въезда в Молдову и Румынию через Одесскую область - что нужно знать водителям

Пограничница берет документы у мужчины. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Молдове и Румынии изменились правила въезда для водителей, и теперь без необходимых документов пересечь границу в пределах Одесской области не удастся. Кроме стандартного пакета, сейчас обязательно нужен сертификат технического осмотра автомобиля.

Что еще следует знать перед поездкой разбирались Новини.LIVE.

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С конца 2024 года в Молдове вступили в силу новые правила для въезда автотранспорта. Отныне водители должны иметь при себе действительный сертификат о прохождении технического осмотра автомобиля. Без этого документа пограничники могут отказать во въезде на территорию страны.

Какие документы необходимы для пересечения границы с Молдовой

Несмотря на безвизовый режим между Украиной и Молдовой, водители должны иметь при себе:

действительный загранпаспорт;

водительское удостоверение соответствующей категории;

техпаспорт автомобиля;

страховой полис "Зеленая карта";

сертификат о техническом осмотре транспортного средства.

Отсутствие одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.

Что запрещено ввозить в Молдову

При въезде в страну следует соблюдать таможенные правила. В Молдову запрещено ввозить:

наркотические вещества и токсичные материалы;

оружие и боеприпасы;

рецептурные лекарственные препараты без соответствующих документов;

антиквариат и культурные ценности;

мясо, молочные продукты, семена и саженцы.

Какие документы нужны, чтобы попасть в Румынию

Кроме Молдовы в Румынии также строгие правила пересечения границы. Во избежание задержек водители должны иметь:

действительный паспорт или ID-карту;

водительское удостоверение соответствующей категории;

технический паспорт авто;

сертификат о периодическом техническом осмотре (ПТО).

Эти требования соответствуют нормам Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года. Украинским водителям советуют проверять все документы перед выездом, чтобы избежать проблем на границе и задержек в пути.

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