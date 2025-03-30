Правила въезда в Молдову и Румынию через Одесскую область - что нужно знать водителям

Выезд за границу — почему могут не впустить в Молдову и Румынию
В Молдове и Румынии изменились правила въезда для водителей, и теперь без необходимых документов пересечь границу в пределах Одесской области не удастся. Кроме стандартного пакета, сейчас обязательно нужен сертификат технического осмотра автомобиля.
Что еще следует знать перед поездкой разбирались Новини.LIVE.
В Молдову и Румынию только с ТО
С конца 2024 года в Молдове вступили в силу новые правила для въезда автотранспорта. Отныне водители должны иметь при себе действительный сертификат о прохождении технического осмотра автомобиля. Без этого документа пограничники могут отказать во въезде на территорию страны.
Какие документы необходимы для пересечения границы с Молдовой
Несмотря на безвизовый режим между Украиной и Молдовой, водители должны иметь при себе:
- действительный загранпаспорт;
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- техпаспорт автомобиля;
- страховой полис "Зеленая карта";
- сертификат о техническом осмотре транспортного средства.
Отсутствие одного из этих документов может стать основанием для отказа во въезде.
Что запрещено ввозить в Молдову
При въезде в страну следует соблюдать таможенные правила. В Молдову запрещено ввозить:
- наркотические вещества и токсичные материалы;
- оружие и боеприпасы;
- рецептурные лекарственные препараты без соответствующих документов;
- антиквариат и культурные ценности;
- мясо, молочные продукты, семена и саженцы.
Какие документы нужны, чтобы попасть в Румынию
Кроме Молдовы в Румынии также строгие правила пересечения границы. Во избежание задержек водители должны иметь:
- действительный паспорт или ID-карту;
- водительское удостоверение соответствующей категории;
- технический паспорт авто;
- сертификат о периодическом техническом осмотре (ПТО).
Эти требования соответствуют нормам Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года. Украинским водителям советуют проверять все документы перед выездом, чтобы избежать проблем на границе и задержек в пути.
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