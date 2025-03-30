Правила в’їзду до Молдови та Румунії через Одещину — що потрібно знати водіям

Прикордонниця бере документи у чоловіка. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Молдові та Румунії змінилися правила в’їзду для водіїв, і тепер без необхідних документів перетнути кордон у межах Одеської області не вдасться. Окрім стандартного пакета, зараз обов’язково потрібен сертифікат технічного огляду автомобіля.

Що ще слід знати перед поїздкою розбиралися Новини.LIVE.

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З кінця 2024 року в Молдові набули чинності нові правила для в’їзду автотранспорту. Відтепер водії повинні мати при собі дійсний сертифікат про проходження технічного огляду автомобіля. Без цього документа прикордонники можуть відмовити у в’їзді на територію країни.

Які документи необхідні для перетину кордону з Молдовою

Попри безвізовий режим між Україною та Молдовою, водії повинні мати при собі:

дійсний закордонний паспорт;

водійське посвідчення відповідної категорії;

техпаспорт автомобіля;

страховий поліс "Зелена карта";

сертифікат про технічний огляд транспортного засобу.

Відсутність одного з цих документів може стати підставою для відмови у в’їзді.

Що заборонено ввозити до Молдови

При в’їзді до країни слід дотримуватися митних правил. До Молдови заборонено ввозити:

наркотичні речовини та токсичні матеріали;

зброю та боєприпаси;

рецептурні лікарські препарати без відповідних документів;

антикваріат та культурні цінності;

м’ясо, молочні продукти, насіння та саджанці.

Які документи потрібні, щоб потрапити до Румунії

Крім Молдови у Румунії також суворі правила перетину кордону. Для уникнення затримок водії повинні мати:

дійсний паспорт або ID-карту;

посвідчення водія відповідної категорії;

технічний паспорт авто;

сертифікат про періодичний технічний огляд (ПТО).

Ці вимоги відповідають нормам Віденської конвенції про дорожній рух від 1968 року. Українським водіям радять перевіряти всі документи перед виїздом, щоб уникнути проблем на кордоні та затримок у дорозі.

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